Zweibrücken. Der Kader des Eishockey-Regionalligisten EHC Zweibrücken nimmt immer deutlichere Formen an: Nun haben auch Kapitän Stephen Brüstle und Stürmer Robin Spenler ihre Verträge bei den „Hornets“ verlängert.

Brüstle gab seine Zusage für die kommende Spielzeit. Der 32-jährige Verteidiger mit der guten Übersicht und abgeklärten Spielweise, der das Eishockeyspielen im Nachwuchs der Nürnberger Ice-Tigers erlernte, geht bereits in seine 17. Saison im Trikot der „Hornissen“. In dieser Zeit absolvierte er 315 Spiele und konnte insgesamt 197-mal punkten (63 Tore/134 Vorlagen).

Neben Steven Teucke, Florian Wendland und Brüstle steht ein weiterer Zweibrücker in der neuen Saison wieder für die Zweibrücker auf dem Eis. Spenler durchlief alle Nachwuchsabteilungen des EHC Zweibrücken, ehe er in der Saison 2016/17 sein Debüt in der ersten EHC-Mannschaft feierte. Seitdem lief er 71-mal für die „Hornets“ in der Regionalliga Südwest auf und verbuchte dabei 17 Scorer-Punkte (neun Tore/acht Vorlagen).