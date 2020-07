Der Gemeinderat Reifenberg trifft sich am Samstag, 11. Juli, um 9 Uhr, um sich von der Auberghütte aus auf einen Arbeitseinsatz am Kappellenwanderweg zu machen. Laut Bürgermeister Pirmin Zimmer werden Zuwege freigeschnitten und Hinweisschilder ausgebessert. Am Naturerlebnispfad werden die Schaukästen hergerichtet. Die Marktgräfin Sickinger Land, Jasmin Klein, hilft auch, so wie die Mitarbeiterinnen der Tourismus-Info. „Für jeden werden wir eine Aufgabe finden“, ruft Zimmer die Bürger zur Mithilfe auf. Einen Umtrunk zum Schluss gibt’s an der Auberghütte.