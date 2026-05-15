Sechs Siege in den letzten sechs Partien: Das schaffte der SVN (71 Punkte) als Spitzenreiter. Jetzt will er sein Meisterstück machen. Wer kann sonst noch auf- oder absteigen?

Zuletzt schoss der SVN Zweibrücken als ehemaliger Regionalligist 36 Tore, kassierte keinen einzigen Gegentreffer und hat bei zwei noch ausstehenden Spielen sechs Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten SG Weselberg-Linden (65 Punkte). Gegner des SVN am Sonntag ist die SG Rieschweiler II. „Wir haben einen guten Lauf und wollen am Sonntag unbedingt den Titel feiern“, erklärt der SVN-Vorsitzende Rainer Seibert. Zwei Spieler, die zurzeit in Irland Urlaub machen, kehren extra früher nach Hause zurück, weil sie Teil des Teams sein wollen, das den Titel holt.

Alles andere als langweilig ist der Kampf um Platz zwei, der nach Saisonende zu Aufstiegsspielen gegen den Vizemeister der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern (derzeit hat die TSG Burglichtenberg die Nase vorn) berechtigt. Die SG Weselberg-Linden muss allerdings am Sonntag beim Vierten, der SG Heltersberg/ Geiselberg (63) antreten. Als lachender Dritter im Kampf um Platz zwei könnte sich die SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken (64), die Gastgeber des SV Martinshöhe ist, vor dem letzten Spieltag als Zweiter positionieren. „Wir waren im Verlauf der Saison manchmal zu naiv, zu brav“, sagt indes Ralf Richter, Sportchef der SG Heltersberg/Geiselberg. Und doch könnte es ein Happy End zum Saisonfinale geben. Richter: „Wir werden gegen Weselberg komplett dagegenhalten und absolut nichts abschenken.“

A-Klasse: Wer rettet sich noch?

Und am Tabellenende könnte der Drittletzte FC Fehrbach (26) mit einem Heimsieg gegen den Viertletzten TSC Zweibrücken II (28) letzte Zweifel an einem Verbleib in der A-Klasse ausräumen, da der Vorletzte und erste mögliche Absteiger, die SG Maßweiler/Höhmühlbach nur 22 Punkte hat. Spielertrainer Christoph Subal: „Wir können es jetzt aus eigener Kraft schaffen, wollen unseren Fans aber auch was zurückgeben. Und als Nebeneffekt könnten wir an Zweibrücken vorbeiziehen.“ Es wäre kurz vor Saisonende mit Platz 13 die zweitbeste Platzierung der Tiroler Jungs.

In der B-Klasse Ost hat sich die SpVgg Waldfischbach-Burgalben durch den 3:0-Erfolg am vorigen Sonntag beim Zweiten FV Münchweiler vor den letzten beiden Spielen auf sechs Punkte abgesetzt und hat allerbeste Chancen, den Titel einzuheimsen. Dazu benötigt die Spielgemeinschaft aus dem Schwarzbachtal am Sonntag (15 Uhr) auf heimischem Rasen „Am Galgenberg“ einen Zähler gegen den SV Lemberg II. Einen Zweikampf um Platz zwei liefern sich indes die punktgleichen (je 65) FV Münchweiler und der SC Busenberg. Knifflig ist am vorletzten Spieltag die Aufgabe der Münchweilerer, die im Derby beim drei Kilometer entfernten FC Merzalben (53) antreten müssen. „Ein Derby gewinnt man noch ein bisschen lieber, als andere Spiele“, verspricht Pascal Frank, der kommende Coach der Merzalber, dass sein Team „alles reinwirft“, um dieses Spiel zu gewinnen und „den Zuschauern, die uns das ganze Jahr treu waren, was zurückzugeben“. Derweil muss sich die Fußballvereinigung aus Münchweiler nach dem 0:3 erst mal schütteln und wieder finden. Nachdem der Titel wohl weg ist, soll Platz zwei geholt werden. Busenberg hat am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Rodalben II Heimrecht.

B-West: Großsteinhausen oder Stambach?

In der B-Klasse West kommen nur noch der SV Großsteinhausen (75) und der SC Stambach (73) als Meister in Frage. Knopp/ Wiesbach ist mit 68 Punkten zu weit weg. Sowohl Großsteinhausen als auch Stambach stehen vor lösbaren Aufgaben auf heimischem Rasen. Der SVG erwartet den SV Battweiler II (31), derweil Stambach Höheinöd (41) vor der Brust hat. Entscheidend könnte Spieltag 30 werden, wenn Großsteinhausen zum Tabellenvierten SV Hochstellerhof (63) muss , der Stambach die einzige Saisonniederlage beigebracht hat.

In den beiden C-Klassen sind alle Entscheidungen gefallen. Der SV 53 Rodalben hat im Osten elf Punkte Vorsprung auf den Zweiten, die SG Heltersberg/Geiselberg II, und kann bei zwei noch ausstehenden Begegnungen nicht mehr eingeholt werden. Im „Westen“ nichts Neues: Da steht Contwig II schon länger als Meister und Aufsteiger in die B-Klasse fest. Und da die C-Klasse West bereits ihr Programm abgespult hat, ist auch Fakt, dass der SVN Zweibrücken II die Vizemeisterschaft sicher hat.

Doch keine Relegation zur B-Klasse

Übrigens: Die SG Heltersberg/Geiselberg II und der SVN Zweibrücken II steigen direkt in die B-Klasse auf – ohne Entscheidungsspiele austragen zu müssen. Das war vonseiten des Kreisausschusses nicht immer so kommuniziert worden, zumal die Spielordnung des Südwestdeutschen Fußballverbandes dahingehend geändert worden war.

Damit entfällt auch eine Relegation zwischen den beiden Letzten der B-Klasse gegen den Abstieg. Die Schlusslichter müssen in die C-Klasse runter. Es sei denn: Das mit der SG Bruchweiler eine Spielgemeinschaft eingehende Busenberg steigt nicht in die A-Klasse auf. Dann würde die SG Bruchweiler/Busenberg eine Mannschaft in der C-Klasse und eine in der B-Klasse am Start haben und die Zahl der B-Klassen-Absteiger verringert sich um eine. Steigt Busenberg auf, dann würde die zweite Mannschaft wohl in der B-Klasse beginnen, womit kein zusätzlicher Platz frei wird, so sieht es der SGB-Vorsitzende Jan Wagenblatt.

Fußball im Kreis

Landesliga West, 29. Spieltag: u.a. SV Rodenbach - TSC Zweibrücken, FC Schmittweiler-Callbach - SG Rieschweiler (beide Sonntag, 15.15 Uhr) Bezirksliga Westpfalz, 33. Spieltag: u.a. SG Portuguesa Kaiserslautern - SV Palatia Contwig (Sonntag, 15 Uhr), FC Rodalben - SV Battweiler (So, 15.15)

A-Klasse PS/ZW: FC Fehrbach - TSC Zweibrücken II, SG Heltersberg/Geiselberg - SG Weselberg/Linden, FK Clausen - FK Petersberg, SVN Zweibrücken - SG Rieschweiler II, SV Hermersberg II - SV Trulben, TV Althornbach - TuS Erfweiler, SG Maßweiler/Höhmühlbach (in Maßweiler) - SV Lemberg (alle Sonntag, 15 Uhr), SG Rimschweiler/VB Zweibrücken - SV Martinshöhe (So, 16.15)

A-Klasse KUS-KL: u.a. SG Bechhofen/Lambsborn - SG Spesbach/Elschbach (Sonntag, 15 Uhr, in Bechhofen)

B-Klasse PS/ZW West: SG Rimschweiler/VB Zweibrücken II - SV Martinshöhe II (Sonntag, 14 Uhr), SV Ixheim - SV Obersimten, SV Großsteinhausen - SV Battweiler II, SV Gersbach - SV Bottenbach, SC Stambach - SSV Höheinöd, TuS Winzeln - FC Höheischweiler (alle So, 15), SG Knopp/Wiesbach - SV Hochstellerhof (So, 15.15), Hilster SV - SV Hornbach (So, 15.30).

Frauen, Landesliga Mitte: u.a. SV Weiersbach - SG Stambach/Ixheim/Rimschweiler (Samstag, 17 Uhr).