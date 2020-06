Am Donnerstag kommt Bülent Ceylan in die Drive-In-Arena auf den Zweibrücker Flugplatz zum Auto-Comedy-Abend. Bei seinem dritten Auftritt dieser Art hat der Mannheimer Comedian am Sonntag schon vor den Insassen von 160 Autos gezeigt, wie er momentan drauf ist: Mit flachen Zoten und Stammtisch-Sprüchen legt einen unterirdisch schlechten Auftritt hin, bei dem einem das Lachen im Hals stecken bleiben kann und bekommt trotzdem jede Menge Beifall. „Wer sagt ich sei ein Rassist, dem hau ich uff die Gosch“, sagte Ceylan, um sich im nächsten Moment darüber zu wundern, dass er als „Kanake“ ohne Auto hier stehe, während vor ihm die tollsten Schlitten aufgereiht seien. Aber immerhin sei er ja kein Pole. Für den wäre es noch schlimmer – so viele Autos und keines davon kann er mitnehmen. Inzwischen war es 21 Uhr geworden, und die Glocken der umliegenden Kirchen begannen zu läuten. „Warum läuten die?“, fragte der Komiker, blickte auf seinen Schritt und ergänzte: „Ich dachte erst, es seien meine, um mich daran zu erinnern, dass um halb zehn Kinner gemacht werden.“

Danach ging er endlich darauf ein zu erklären, warum er eigentlich hier war. „Ich habe ein neues Programm, mit dem ich eigentlich auf Tournee gehen wollte, was aber wegen Corona nicht planmäßig geklappt hat. Es heißt ,Luschtobjekt’. Nicht ,Lutschobjekt’ wie die Damen oder vielleicht noch ein paar Typen aus Köln jetzt vielleicht gerne verstanden hätten. Würde es so heißen, wäre ich ja in aller Munde.“ Tata! Der saß. Deswegen noch ein Nachschlag für das weibliche Geschlecht: „Wenn Frauen furzen, tun sie das heimlich, richtig hinterhältig ... tssssch...tssssch ... Wir Männer sind da ehrlicher. Wir furzen laut, so als Warnung für die Frauen, dass es gleich stinkt.“ Als kurz nach 22 Uhr vom Ordnungsamt das laute Applaus-Hupen untersagt wurde, hielt Ceylan eine Wutrede – man mag es fast nicht glauben – mit der Stimme und dem Tonfall von Adolf Hitler, in der er sich über das Verhalten des „Orrrrrdnungsamtes“ und der Anwohner des Flugplatzes, die sich offensichtlich beschwert hatten, aufregte.

Donnerstag, 11. Juni, 20 Uhr Zweibrücken, Flugplatz