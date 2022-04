Ab kommenden Mittwoch, 6. April, gehen die Kanalbauarbeiten in der Unteren und Oberen Allee in die nächste Runde. Betroffen ist dann das Teilstück der Oberen Allee zwischen der Franken- und Keltenstraße. Das Straßenstück, so die Homburger Pressestelle, wird dann für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Nur Anlieger dürfen weiterhin durchfahren. Der restliche Verkehr wird - wie bereits im noch laufenden Bauabschnitt - über das parallel verlaufende Teilstück der Unteren Allee umgeleitet. Die Straße wird dann also in beide Richtungen befahrbar sein. Es gilt ein Halteverbot.