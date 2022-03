Ab Mittwoch, 9. März, geht die Kanalbaumaßnahme in der Unteren und Oberen Allee in Homburg in den nächsten Bauabschnitt über. Betroffen ist das Teilstück der Oberen Allee zwischen der Germanenstraße, dem Saar-Pfalz-Gymnasium und der Frankenstraße auf Höhe der Hausnummer 38 bis Einmündung Frankenstraße, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Teilstück der Oberen Allee wird aufgrund der Lage des Kanals für den Durchfahrtsverkehr gesperrt. Der Anliegerverkehr wird weitgehend ermöglicht.

Die Fahrzeuge werden über die parallel verlaufende Untere Allee geleitet, die gegenläufig befahrbar wird. Deswegen werden dort Haltverbote eingerichtet. Der neue Bauabschnitt wird voraussichtlich bis Ende April dauern.