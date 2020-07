In Niederauerbach wird zwischen Juli und September in mehreren Straßen der Kanal saniert. Laut Mitteilung der Stadt sind der Ackerweg zwischen Uttmann- und Liebknechtstraße, die Liebknechtstraße zwischen Ackerweg und In der Acht sowie der Obere Stadtweg im Bereich Ackerweg und Friedhof betroffen. An diesen Stellen wird die Fahrbahn jeweils halbseitig gesperrt. Ausgeführt werden die Arbeiten von der Firma Scharding im Auftrag des städtischen Umwelt- und Servicebetriebs.