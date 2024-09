[aktualisiert 15.22 Uhr] Wer am Mittwoch auf der Autobahn 623 bei Saarbrücken unterwegs ist, muss sich noch bis zum Abend gegen 18 Uhr auf Umleitungen einstellen. Dann werde die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben. Wie die Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte, ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Dudweiler und Saarbrücken-Rastpfuhl gesperrt. Autofahrer müssen an der Ausfahrt Dudweiler abfahren. Grund für die Sperrung ist laut Autobahn GmbH ein Kanalabwasserschacht, der am Mittwoch eingebrochen sei. Die Autobahn GmbH habe die Schäden inzwischen behoben und werde die Fahrbahn, nachdem der eingebaute Asphalt ausgehärtet ist, am Mittwochabend gegen 18 Uhr wieder für den Verkehr freigeben.