Wer auf der Autobahn 623 bei Saarbrücken unterwegs ist, muss sich auf Umleitungen einstellen. Wie die Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilt, ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Dudweiler und Saarbrücken-Rastpfuhl komplett gesperrt. Autofahrer müssen an der Ausfahrt Dudweiler abfahren. Grund für die Sperrung ist laut Autobahn GmbH ein Kanalabwasserschacht, der am Mittwoch eingebrochen sei. Die Autobahn GmbH arbeite „mit Nachdruck an der Behebung des Schadens“, sagt ihr Sprecher Klaus Kosok. Wie lange die Sperrung dauern wird, könne momentan noch nicht abgeschätzt werden.