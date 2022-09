„Ein Deutsches Requiem“ von Johannes Brahms in der Fassung für Kammerchor und Sinfonieorchester erklingt am 2. Oktober, 18 Uhr, in der Zweibrücker Zweibrücken.

Es musizieren der Kammerchor Zweibrücken, das Orchestre Symphonique Saar Lorraine sowie die Sopranistin Christina Roterberg und der Bariton Fabian Hemmelmann. Die Gesamtleitung hat Dorothea Jakob.

In seinem wohl populärsten Werk entscheidet sich Brahms bewusst und für seine Zeit durchaus mutig gegen den traditionellen lateinischen Text und wählt Bibelstellen aus der Lutherübersetzung, die sich mit dem Rätsel des Lebens und des Todes auseinandersetzen, aber vor allem eines wollen: Trösten.

Erste Skizzen des Requiems fand man 1861 auf der Rückseite eines seiner Lieder, doch erst 1865, nach dem Tod der Mutter, nahm Brahms die Arbeit daran wieder auf. Der letzte Satz wurde sogar erst nach der Aufführung im Bremer Dom hinzugefügt. Die Uraufführung des nun vollständigen Werkes am 18. Februar 1969 im Leipziger Gewandhaus verhalf dem damals 35-jährigen zum endgültigen Durchbruch als Komponist.

Brahms geht es nicht um Tod und Verdammnis. Der Mensch muss nicht stetig Buße tun, sondern bedarf des Trostes „wie einen seine Mutter tröstet“. „Selig sind, die da leiden, denn sie sollen getröstet werden“: Dieses Thema umspannt das gesamte Werk, hinterlässt am Ende einen tiefen Eindruck des Friedens und steht für Hoffnung.

Karten für zwölf und 18 Jahren gibt es an der Abendkasse, Vorbestellungen sind möglich über kammerchor-zweibruecken.de.