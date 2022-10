In einem Einfamilienhaus in der Bechhofer Finkenstraße hat die Feuerwehr am Montagabend einen Kaminbrand gelöscht. Kurz nach 18 Uhr hatte ein Nachbar gesehen, wie dunkle Rauchwolken aus dem Schornstein quollen. Der Mann verständigte die Hausbewohner. Bei der betroffenen Anlage handelt es sich nicht um einen einfachen Wohnraum-Kamin, sondern um einen Holzvergaserkessel. Dieser wird mit Scheitholz bestückt und beheizt das gesamte Wohnhaus. Die Wehren aus Käshofen und Rosenkopf kamen als Unterstützung hinzu, sodass insgesamt 25 Feuerwehrleute im Einsatz waren. Sie brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Niemand wurde verletzt.