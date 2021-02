Für einen größeren Einsatz sorgte am Donnerstagabend ein Gebäudebrand, zu dem die Löscheinheiten Stadtmitte, Rimschweiler, Mörsbach und Wattweiler in die Alte Friedhofstraße nach Mittelbach eilten. Durch einen technischen Defekt im Keller des Hauses entwickelte sich dort starker Rauch. Die Bewohner hatten sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits ins Freie in Sicherheit gebracht. Zehn Feuerwehrfahrzeuge waren am Einsatz in der nur einspurig befahrbaren Straße beteiligt. Die Feuerwehr löschte den Brand im Keller unter Atemschutz und räumte rauchende Briketts ins Freie. „Beim Befeuern des Ofens ist glühende Asche ausgetreten und hat zu Schäden im Bereich des Ofens geführt“, gab die Zweibrücker Polizei erste Hinweise auf die Brandursache. Nachdem das verrauchte Haus belüftet war, konnten die Bewohner noch am Abend ins Gebäude zurückkehren. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Das Gebäude selbst wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Neben den Zweibrücker Feuerwehren waren auch ein Rettungswagen und die Polizei vor Ort.