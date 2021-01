Ein Kamikaze-Überholvorgang im Baustellenbereich der A8 bei Ixheim, bei dem er einen Schaden von 10.000 Euro verursacht hat, wird für einen 35-Jährigen aus dem Westerwald Folgen haben.

Der 35-Jährige war am Dienstag gegen 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Saarland unterwegs, als er mit seinem Firmen-Kleintransporter in Höhe der Abfahrt Ixheim – etwa 150 Meter vor der Baustellenverengung – hinter einem Sattelschlepper ausscherte, um ihn noch vor der Baustelle zu überholen. Wie die Zweibrücker Polizei mitteilt, war der Fahrer jedoch etwas zu optimistisch. Es gelang ihm nicht, den Überholvorgang rechtzeitig abzuschließen, so dass er mit der linken Seite der Fahrzeugfront mit den Warnbaken der Fahrbahnverengung kollidierte. Daraufhin lenkte er den Kleintransporter nach rechts, um vor dem Sattelschlepper einzuscheren, streifte aber mit dem Fahrzeugheck die Fahrerkabine des Sattelschleppers, an der ein Schaden von rund 3000 Euro entstand. Bei diesem Fahrmanöver platzte der rechte Hinterreifen des Kleintransporters.

Durch beide Anstöße entstand am Kleintransporter ein Schaden von etwa 6000 Euro. Den Schaden an der Baustellenabsicherung gibt die Polizei mit rund 1000 Euro an. Gegen den Kleintransporter-Fahrer wurde wegen des hochriskanten Überholmanövers ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.