Werden in Pirmasens demnächst öffentliche Plätze mit Videokameras überwacht oder nicht? Diese Frage wurde im Stadtrat zumindest in Ansätzen diskutiert. Zu einem Ergebnis kamen die Ratsmitglieder nicht. Die Diskussion soll demnächst an anderer Stelle fortgeführt werden.

Die immer noch nicht nutzbaren Duschen in der frisch sanierten Landgraf-Ludwig-Realschule in Pirmasens thematisierte Annette Sheriff (Grüne) in der Stadtratssitzung am Montag. Im Keller des Altbaus an der Alleestraße waren die Wände immer noch feucht.

Die Stadt Pirmasens muss im Nachtragshaushalt ein dickes Minus in Millionenhöhe hinnehmen. Zwei Stadtratsfraktionen verweigern ihre Zustimmung.

Ein privates Museum mit lebensgroßen Steiff-Tieren öffnet am Wochenende in Herschberg seine Türen. Der Aufbau dieser einzigartigen Sammlung hat mehr als drei Jahrzehnte gedauert. Der Weg zu dieser Eröffnung war alles andere als gewöhnlich.

Wo finde ich im Wald einen geeigneten Ort zum Übernachten? Wie kann ich Quellwasser unbedenklich trinken? Und Feuermachen – wie geht das eigentlich? Mit diesen Fragen setzt sich Annika Bartmann bei ihrem Hobby auseinander: Bushcrafting. Hinter dem Begriff verbirgt sich aber mehr, als nur in der Wildnis zu übernachten. Es hat auch mit der inneren Einstellung zu tun.

Die IG Metall hält eine Lösung für Tadano in Zweibrücken für greifbar. Doch der Streik geht weiter. Die Geschäftsführung legt jetzt eine Liste mit neuen Angeboten vor.