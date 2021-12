Am Gut Königsbruch, einem ehemaligen Gehöft der Zweibrücker Herzöge in Homburg-Bruchhof, wird am Samstag, 11. Dezember, von 11 bis 18 Uhr ein kalligraphischer Weihnachtsmarkt veranstaltet. Der dort ansässige Verein Stiftung Schriftkultur um Gründerin Katharina Pieper bietet künstlerisch gestaltete Karten, kalligraphische Originale, Papierobjekte, Schreibutensilien, Tinten, Kalligraphie- und Buchbindematerialien, handgeschöpfte Papiere und Bücher an. Kalligraphie ist die Kunst des besonders schönen Schreibens. Auf dem Markt gelten die 2G-Plus-Regel und Maskenpflicht. Hinter dem Hofgut in der Bechhofer Straße, an den Parkplätzen, wird eine Corona-Teststation für Kurzentschlossene eingerichtet. Vor dem Hofgut wird am Eingang kontrolliert. Im Hof von Gut Königsbruch werden Weihnachtsbäume sowie Speisen und Getränke verkauft.