Am Sonntag, 30. Mai, öffnen das Homburger Kalligrafie und Handschrift und die Galerie im Gut Königsbruch wieder. Zu sehen ist die Ausstellung „Heimat im Licht der Wandlung“ mit Fotografien, Texten und Kalligrafien von Katharina Pieper. Vorerst ist sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet, man sollte vorher einen Besuchstermin vereinbaren, aber auch Spontanbesuche sind möglich. In jedem Fall braucht man einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest-Nachweis oder den Nachweis einer vollständigen Impfung oder Immunisierung. Die Anmeldung kann auch direkt am Sonntag ab 15 Uhr per Handy oder persönlich erfolgen, auch wenn man schon vor der Eingangstüre: Telefon 06841/9889091 (es gibt auch einen Anrufbeantworter), E-Mail: stiftung@schriftkultur.eu. Das Museum der Stiftung Schriftkultur befindet sich Am Gutshof 13, in Homburg-Bruchhof. An der Einfahrt zu den Parkplätzen in der Bechhofer Straße hinter dem Hofgut sind Poller. Bei Stiftung Schriftkultur klingeln, dann fahren sie runter.