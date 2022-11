Die Zweibrücker Kaiserstraße ist wieder in beide Richtungen befahrbar. Bis Weihnachten steht dort aber eine Ampel.

In der Straße werden seit Sommer Leitungen erneuert. Deshalb war sie seit August zwischen der VR-Bank und dem Bonhoefferhaus – zwischen Post- und Ritterstraße – nur als Einbahnstraße befahrbar, und zwar Richtung Schwarzbach. Wer Richtung Krankenhaus wollte, musste eine Umleitung fahren.

Dieser erste Bauabschnitt wurde diese Woche wieder freigegeben. Man kommt wieder in beide Richtungen. Nun wird aber an der Ecke beim Arbeitsamt gebaut. Deshalb kommt man an dieser Kreuzung etwa zehn Tage lang nicht in Richtung Hallplatz-Parkhaus. Die Einfahrt in die Poststraße ist gesperrt. Man kann nur vom Parkhaus und der Fußgängerzone her in die Kreuzung fahren.

Baustellenampel bis Weihnachten

Am Donnerstag sollen auch Arbeiten zwischen der Ritterstraße und der Krankenhauseinfahrt beginnen. Die Kreuzung am Bonhoefferhaus bleibt frei, die Spur vom Krankenhaus her wird gesperrt. Man kann dennoch in beide Richtungen fahren, der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Die soll nach Auskunft der Stadtverwaltung bis kurz vor Weihnachten stehen.

Danach kommt der zweite Bauabschnitt an die Reihe, von der Ritterstraße vorbei am Krankenhaus bis zur Fruchtmarktstraße. Dort gilt dann wieder eine Einbahnstraßenregelung: Man kann in Richtung Oselbachstraße fahren, kommt aber nicht von der Fruchtmarktstraße Richtung Krankenhaus. Wenn das Wetter es zulässt, sollen die Arbeiten Mitte Januar beginnen und bis Ende April dauern.

Ab Mai kommt schließlich der Abschnitt von der Fruchtmarktstraße bis zur Litfaßsäule in der Oselbachstraße an die Reihe.