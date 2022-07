Direkt nach dem Stadtfest wird ab Montag die Kaiserstraße bis Ende des Jahres halbseitig gesperrt. Sie wird zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Hofenfelsstraße. Das teilen die Stadtwerke mit. Als Grund nennen sie die Erneuerung von Versorgungsleitungen. Die Baumaßnahme ist in vier Abschnitte unterteilt: Poststraße bis Ritterstraße, Ritterstraße bis Fruchtmarktstraße, Fruchtmarktstraße bis Alte Ixheimer Straße und Alte Ixheimer Straße bis Oselbachstraße. Die halbseitige Sperrung mit Einbahnstraßenregelung gilt für alle Abschnitte. Die Verkehrsführung in der Innenstadt wird noch mal komplizierter. Denn die Alte Ixheimer Straße bleibt weiterhin gesperrt und im Zuge dessen bleibt die Fruchtmarktstraße weiterhin für beide Fahrtrichtungen geöffnet. Die Kaiserstraße ist eine der Hauptverkehrsadern in Zweibrücken, die Alte Ixheimer Straße das Einfallstor zur Stadt von der Autobahn her. Von der halbseitigen Sperrung der Kaiserstraße betroffen ist auch der Busverkehr, der bereits mögliche Verspätungen auf verschiedenen Linien angekündigt hat.