Einen Ausflug in die Welt des Jazz der 1920er bis 1950er Jahre unternahmen Martin Dierssen, Thomas Girard und Frank Fiedler am Samstag im Garten der Kaffeemühle.

Malerisch und stimmungsvoll, diese Attribute passten auf den musikalischen Nachmittag, den die Besucher der Kaffeemühle sichtlich genossen. Zu diesem ungezwungenen Beisammensein luden die Titel, die die drei Musiker ausgesucht hatten, auch ein. Mit hingebungsvoll und stilecht gespielten Klassikern wie „Fly Me to the Moon“ von Bart Howard aus dem Jahr 1954 kam eine gelöste und doch konzentrierte Stimmung auf. Der Hit, unter anderem durch Frank Sinatra zu Weltruhm gelangt, übte seine Faszination auch in der Kaffeemühle aus.

Zu malerisch-verhaltenen Klängen stimmte Martin Dierssen im Anschluss „Stardust“ von Hoagy Carmichael an. Dann fiel Thomas Girards Saxofon in den ausdrucksvollen Sprechgesang ein. In der malerisch-dunklen Melodie dieser Jazzballade klangen immer wieder Erinnerungen an eine längst vergangene Liebe an, der Ausdruck der Musiker wurde immer intensiver, bis Thomas Girard am Saxofon die Melodie übernahm, über langsam-stockenden Off-Beat-Rhythmen, die einen Nachtclubsound in den Garten brachten.

Malerisch und bewegt

Malerisch-bewegt war auch der Titel „Si tu vois ma mère“ von Sidney Bechet, bei dem das Saxofon unmittelbar einsetzte und dem Song erst mal den Charakter einer stimmungsvollen Ballade ohne Worte verlieh.

Die bewegte Weise von Johnny Greens „Out of Nowhere“ mit ihrem Vorwärtsdrang setzte mit den Worten „You Came to Me“ ein, immer wieder gellten „Yelling Tones“ im gefühlvollen Spiel von Saxofonist Thomas Girard auf, der die flippig-laszive Weise stilvoll lebendig werden ließ.

„Jeden Tag hab' ich den Blues, wenn ich abends die 'Tagesschau' gucke“, leitete Sänger und Gitarrist Martin Dierssen zu dem gleichnamigen Jazz-Standard über. Bekräftigend kommentierten die Saxofonmotive von Thomas Girard die Worte des Sängers, der mit nicht ganz ernst gemeintem Selbstmitleid feststellte: „Niemand liebt mich!“ Dann übernahm wieder Thomas Girard mit einer mitreißenden Improvisation, die in immer neuen kunstvollen, expressiven Variationen um sich selbst kreiste, die Zuschauer waren hingerissen.

Flippig und vibrierend

Flippig-vibrierender Jazz mit Sprechgesang und einem pulsierenden Off-Beat mit zunehmend schärferen rhythmischen Akzenten war auch der zum Standard gewordene Song „Route 66“, 1946 von Bobby Troup komponiert und etwa von Nat King Cole aufgenommen. In der Kaffeemühle griffen immer wieder kommentierende Einwürfe von Girards Saxofon die Melodie auf und spannen diese motivischen Einwürfe weiter.

Noch älter, aus dem Jahr 1929, stammt der Standard „Gee Baby Ain't I Good to You“ von Andy Razaf und Don Redman. Martin Dierssen gestaltete mit seinem Sprechgesang den Jazz-Standard als ruhige Ballade über markanten Gitarrenakkorden, bevor Thomas Girard mit seinem Saxofon auch groovige Töne beisteuerte.

Bewegt und malerisch gestaltete das Trio auch die Ballade „Pennies from Heaven“ von Arthur Johnston (1936), den Bing Crosby im gleichnamigen Hollywoodfilm erstmalig vorstellte. Saxofoneinwürfe von Thomas Girard verliehen diesem Klassiker seine unverwechselbare Note.

„Do You Know What It Means to Miss New Orleans“, geschrieben von Eddie De Lange und Louis Alter, wurde 1947 in der Interpretation von Louis Armstrong und Billie Holiday berühmt. Das Trio in der Kaffeemühle ließ seine nostalgische Patina mit dem Sprechgesang von Martin Dierssen über fließenden Gitarrenrhythmen wieder lebendig werden, authentisch nicht zuletzt durch die quäkenden Saxofonkommentare Girards.

„Wir wollen zum Ende kommen, bereiten Sie sich bitte vor, zum Beispiel, indem Sie Ihre Schuhe anziehen“, stimmte Martin Dierssen das Publikum auf den letzten Song des Programms, „Petite Fleur“ von Sidney Bechet aus dem Jahr 1952 mit seinem malerisch-warmen Saxofonthema ein.