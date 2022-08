Wegen Problemen mit der Stromversorgung kann am Zweibrücker Globus Baumarkt vorerst nicht getankt werden. Wie Alexander Herold, Tankstellenverantwortlicher bei Globus, auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, sei ein Kabelschaden schuld. Neben den Zapfsäulen kann deshalb auch die Waschstraße nicht benutzt werden. Ab wann alles wieder reibungslos funktioniert, kann Herold nicht sagen. „Wir hoffen, dass morgen im Laufe des Nachmittags das entsprechende Material für die Reparatur geliefert wird“, erklärt er.

Bereits vergangene Woche gab es Probleme an der Tankstelle. Wegen schwerwiegenden Lieferengpässen ging der Sprit aus. Hauptproblem war hitzebedingtes Niedrigwasser, das die Schifffahrt auf dem Rhein zum Erliegen brachte. „Wir hängen an der großen Raffinerie in Karlsruhe dran. Von dort aus wird unser Benzin über den Rhein angeliefert“, so Herold. Zumindest an diesem Punkt kann er im jetzigen Fall Entwarnung geben: „Die Versorgung ist sichergestellt.“