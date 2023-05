Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Ende halten alle eine Sonne in der Hand. Bis dahin haben die rund 80 Zuschauer ihren Zettel zerreißen, mischen und wieder auseinanderklamüsern dürfen. Angeleitet wurden sie vom Comedian Ingo Oschmann in der Zweibrücker Alten Feuerwache.

Die Papiersonne sollen die Besucher nach dem Auftritt mitnehmen. Und immer, wenn es ihnen mal nicht so gut geht, wieder in die Hand nehmen. Denn das ist das Anliegen des Künstlers: von den Sorgen