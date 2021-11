Der Kabarettist Gerd Kannegieser kommt wieder: Am Donnerstag, 18. November, ist er ab 20 Uhr mit seinem Programm „Sendeschluss“ im Bürgerhaus Althornbach zu Gast.

Dort trat er schon im Frühjahr 2017 auf, im September 2018 war er in Kleinsteinhausen und im Frühjahr 2019 in Zweibrücken zu sehen. „Sendeschluss“ ist Kannegiesers neues Programm, der Titel spielt darauf an, dass es seine Abschiedstournee sein soll. Karten für Althornbach gibt es für zwölf Euro im Allianzbüro Ziemerle, Telefon 06338 273, und bei Ute Klein, Telefon 06338 1430, und wenn noch welche übrig sind, für 14 Euro an der Abendkasse. Wer kommt, muss den Impfausweis oder einen aktuellen Test vorzeigen.