Kultur zu Hause: Er ist als „Plattmacher“ bekannt: Der Kirkeler Günther Hussong (71) ist Kabarettist und war Lehrer. Platt macht er jetzt viele Bücher . Aktuell liest er einen Thriller und einen Reiseführer. Das hat einen Hintergrund und ist fast schon zu einem Ritual geworden.

Was guckt ein pensionierter Religionslehrer? Nicht so arg viel, was er selbst auch gucken will, sagt Günther Hussong im Scherz. „Ich habe zwar die Fernbedienung, aber meine Frau entscheidet