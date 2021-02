Die Kabarettistin und Komikerin Carolin Kebekus wird ihr Programm „Pussy Nation“ am Sonntag, 21. Februar, in der Saarbrücker Saarlandhalle nicht aufführen. Die Veranstaltung wurde auf den 11. November verschoben worden. Ebenfalls verschoben wurde die „Heinz Erhardt Show“, die für den 4. März in der Saarbrücker Congresshalle geplant war. Sie soll nun erst am 9. März 2022 stattfinden. Sogar ganz abgesagt hat der Comedian und Kabarettist Michael Mittermeier seinen Auftritt am 20. April in der Saarlandhalle. Nachdem es bereits wiederholt verschoben worden ist, kündigt der Komiker Paul Panzer nun sein Gastspiel für 20. März in der Saarbrücker Saarlandhalle an. „Midlife Crises ... willkommen auf der dunklen Seite“ hat er sein Programm betitelt. Es gibt noch Karten für 36,60 bis 48,10 Euro bei Ticketonline.