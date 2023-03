Was ist „Gutes Geld“? Das Berliner Kabarett Die Stachelschweine kommt mit diesem Stück am 10. März, 19.30 Uhr, in die Alte Feuerwache nach Zweibrücken und treibt irre Blüten.

Tische, Stühle und ein Fernsehmonitor - mehr Dekor brauchen die drei von Berliner Kabarett Die Stachelschweine nicht für ihre Satire „Gutes Geld“. Denn das Geld ist virtuell. Alles fängt mit einen etwas unbedarften Klick an dem neuen Computer an. Dann hat Timo, Installateur aus Berlin-Wilmersdorf, plötzlich zwei Billionen Euro (2000 Milliarden) auf seinem Konto. Sie verschwinden auch nicht wieder, es scheint also kein Irrtum zu sein.

Timos Frau kann das natürlich nicht für sich behalten, die quirlige Nachbarin auch nicht. Fortan wird Timo von allerlei Menschen besucht, bedrängt und mit Bitten überhäuft. Doch er weiß schon, was er mit dem Geld anstellen will: Er will den deutschen Staat entschulden, ihm also das ganze Geld schenken.

Misstrauische Politiker

Mit ein paar Klicks ist das Geld beim Bund – und der Ärger beginnt. Experten vermuten einen Terroristen-Anschlag auf das bundesdeutsche Wertesystem. Geheimdienstler und BKA suchen Timo heim. Sogar eine Agentin des chinesischen Geheimdienstes taucht auf. Was Timo nicht weiß: Sein unerwarteter Geldsegen hängt mit dem Zusammenbruch der asiatischen Finanzmärkte zusammen – und natürlich war das Geld nicht für ihn bestimmt.

Das Stück dachte sich Frank Lüdecke (61) Kabarettist, früherer Leiter des Berliner Kabaretts Distel und seit 2019 künstlerischer Leiter der Stachelschweine, zusammen mit Sören Sieg aus. Lüdeckes Stücke zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur satirisch sind, sondern die Situationen gerne so sehr überspitzen, dass sie grotesk werden. Darunter leidet die Kritik an Politik, Wirtschaft und Staat - und die Witzkomponente steigt. Durch den Fernseher, in dem weitere gespielte Szenen auftauchen, stellt sich mitunter sogar ein Heute-Show-Effekt ein. Dafür wird in dem Kabaretttheater auch gesungen – und man erlebt die drei Schauspieler Corinna Buchholz, Heile Ostendorp und Robert F. Martin mittels Verkleidung gleich in einem Dutzend Rollen.

Wechselvolle Geschichte

„Alles irrsinnig komisch“ hieß das erste Programm der Stachelschweine, das am 29. Oktober 1949 Premiere feierte. Die Erfahrungen von Krieg und Nationalsozialismus prägten die Truppe. Günter Pfitzmann, Jo Herbst, Wolfgang Neuss und Wolfgang Gruner waren die bekanntesten Mitglieder dieser Bühne, die in den 50er und 60er Jahren zu den bedeutendsten politischen Kabaretts in der BRD gehörte. Mit der Wende verloren die Programme im Keller des Europacenters an politischer Schärfe und Berliner Lokalpolitik. Das macht die Texte verständlich für jeden – doch in der Tat sind es heute eher Touristen, die in Berlin Die Stachelschweine goutieren, als die politisch interessierten Einheimischen, die man eher bei der Distel und den Wühlmäusen findet.

