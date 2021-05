Die Krähen in der Allee krächzen nicht nur. In den Frühjahrsmonaten kommt es auch zu Belästigungen anderer Art. FWG-Stadtrat Patrick Lang hat eine Idee, wie man das Zusammenleben von Krähe und Mensch verbessern könnte. Doch der Umweltbetrieb sagt nein.

Langs Vorschlag: die Bäume auf der einen Seite der Allee kürzen, sodass die Krähen nur auf der anderen Seite nisten können. Der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) lehnt dies rundweg ab, vor allem, weil bei einem solchen Eingriff die Bäume absterben könnten.

Die Platanenallee, die grüne Lunge entlang des Schwarzbachs, werde von März bis Juni von Saatkrähen zum Brüten „belagert“, schreibt Lang. Selbst wenn die Sonne scheint, begegne man Leuten mit Regenschirmen, Hüten und Mützen. Sie schützten sich gegen Äste oder Exkremente, die aus den Saatkrähennestern oben in den Bäumen auf den darunter liegenden Weg fallen. Lang: „Ein Durchlaufen oder Durchjoggen der Allee ist kaum möglich, ohne von Vogelkot getroffen zu werden.“

Damit die Sitzgelegenheiten in der Allee nicht durch den Vogelkot beschädigt werden, würden sie in diesen vier Monaten vom UBZ abgedeckt und mit einem Hinweis auf Nichtnutzbarkeit versehen. „Eine reguläre Nutzung der Allee als Naherholungsbereich und Verbindung zwischen Innenstadt und Rosenweg ist in der Brutzeit faktisch nicht möglich“, schlussfolgert Lang.

Die Saatkrähen stünden aus guten Gründen unter Naturschutz, daran gebe es nichts zu rütteln. Ihm selbst – Wetterfrosch und Meteorologe – seien Natur- und Tierschutz wichtig, er habe nichts gegen Saatkrähen. Eine langfristige Lösung müsse aber gefunden werden, um das Gleichgewicht zwischen Saatkrähen und Menschen wieder herzustellen; die Krähen besetzten die Allee, und der Mensch gehe ihnen aus dem Weg, so Lang. In Bad Dürkheim gebe es auch eine Platanenallee, deren Bäume allerdings noch recht klein seien mit einem Stammdurchmesser von 30 bis 40 Zentimetern. Diese würden bis auf den Stamm zurückgeschnitten; Krähen könnten dort dann nicht nisten.

Die Platanen in Zweibrücken haben einen Stammdurchmesser von 70 bis 90 Zentimetern und können keinesfalls bis auf den Stamm zurückgeschnitten werden, räumt Lang ein. Das müsse auch nicht sein, denn es sei auch optisch keine schöne Lösung. Aber, so Lang, man könne die Zweibrücker Bäume je nach Höhe auf einer der beiden Seiten der Allee um fünf bis sieben Meter kürzen und sie auf der anderen Seite ungekürzt lassen. Die Saatkrähen könnten dann in den ungekürzten Bäumen ihre Nester bauen, und auf der anderen Seite könne man spazieren gehen. Lang: „Allen wäre mit dieser leicht umsetzbaren Lösung geholfen.“

UBZ: Eingriff wäre zu gravierend

Dass die Saatkrähen-Kolonie in der Allee zu erheblichen Beeinträchtigungen während der Nestbau- und Jungenaufzucht führt, sei dem UBZ bewusst, teilt dieser auf Anfrage mit. Der Vorschlag Langs sei aber aus mehreren Gründen nicht praktikabel beziehungsweise nicht rechtlich umsetzbar. So sei etwa ein Kronenschnitt um fünf bis sieben Meter „ein erheblicher Eingriff in die Baumsubstanz und würde die Vitalität der Bäume gravierend beeinträchtigen“, schreibt der UBZ. Ein derartig starker Rückschnitt würde zum Verlust wesentlicher Kronenteile führen. Verbleiben würden große Schnittflächen, die das Eindringen von Schädlingen wie holzzersetzenden Pilzen oder Insekten begünstigten.

Der Baum müsste viele Reservestoffe für den Neuaustrieb und -aufbau von Ästen und Blättern aufbringen. Gleichzeitig könnte diese neu zu bildende Masse „den verbleibenden Holz- und Wurzelbereich nur eingeschränkt mit Nährstoffen versorgen, was zu einer weiteren Schwächung des Baumes führt“. Der so entstehende Neuaustrieb um die breiten Schnittflächen wäre wiederum eine ideale Basis für den Bau von Krähennestern. Um dies zu vermeiden, müssten die Bäume jährlich geschnitten werden, was „mittelfristig ein Absterben auf Raten bedeuten würde“, so der UBZ. Man könne die Zweibrücker Alleebäume nicht wie in Blieskastel am Paradeplatz oder in Saarbrücken am Staden formen, dazu griffen die Schnittmaßnahmen zu stark in die Nährstoffversorgung der Bäume ein. Die Blieskasteler und Saarbrücker Bäume seien von klein auf entsprechend geformt worden.

Der UBZ weiter: „Eine solche Schnittmaßnahme auf einer Schwarzbachseite würde auch das Erscheinungsbild der Allee nachhaltig verändern beziehungsweise entstellen.“ Die vierreihige Allee mit dem Schwarzbach in der Mitte sei eine gleichförmige Einheit. Sie sei als Schwarzbachkanal ein dem Denkmalschutz unterliegendes und entsprechend zu schützendes Ensemble. Deshalb sei eher nicht mit einer hier erforderlichen denkmalschutzrechtlichen Genehmigung zu rechnen.

Nicht zuletzt gelten auch für eine solche Schnittmaßnahme die Vorschriften des Artenschutzes, denen die Saatkrähen unterstehen, teilt der UBZ mit. Wie auch jetzt schon bei den jeweils auf ein Viertel der Allee beschränkten Pflegeschnitten sei eine Genehmigung der oberen Naturschutzbehörde bei der SGD Süd für die notwendige Entfernung der Horste einzuholen. Diese werde derzeit erteilt, weil für die durch den Schnitt als Horstbaum ausfallenden Bäume im Umfeld genügend Ersatzbäume zur Verfügung stehen. Bei einer Reduzierung der Horstbäume auf die Hälfte des derzeitigen Bestands sei es mehr als zweifelhaft, dass die verbleibenden Bäume als Ersatzstandort ausreichen. Auch eine entsprechende Anerkennung durch die obere Naturschutzbehörde beziehungsweise deren Genehmigung sei hier zweifelhaft, denn es sei nachzuweisen, dass genügend Ersatzlebensraum zur Verfügung steht, schreibt der UBZ.

Außerdem müsse davon ausgegangen werden, „dass sich die derzeitig geschlossene Kolonie in mehrere große Teilkolonien aufspaltet, die die verschiedensten Stellen im Stadtgebiet wie etwa den waldartigen Bereich von der Feigenklamm bis zur Amerikastraße, den Hauptfriedhof, oder auch größere Baumbereiche am Fasanerieberg, am Rothenberg oder am Mühlberg besetzen“, resümiert der UBZ.

Wildvogelhilfe: Aus dem Nest gesprungene Vögel nicht aufsammeln

Auf eine gute gemeinte, aber oft falsche Hilfe macht die Wildvogelhilfe Zweibrücken aufmerksam. Es sei normal, so Vanessa Carstens von der Wildvogelhilfe, dass einige Ästlinge – so nennt man den Nachwuchs der Saatkrähen – aus dem Nest springen, kurz bevor sie anfangen zu fliegen. Als Fußgänger solle man diese am Boden liegenden Tiere nicht aufsammeln, denn die Bruteltern fütterten den Nachwuchs auch am Boden noch einige Tage, bis der Vogel schließlich fliegen kann. Nur wenn der Vogel offensichtlich krank oder verletzt ist, biete es sich an, Bilder oder ein Video zu machen und an die Wildvogelhilfe zu schicken. Diese entscheide dann über die weiteren Maßnahmen. Derzeit erhält die Vogelhilfe laut Carstens täglich durchschnittlich 20 Anrufe wegen der Saatkrähen. Der Verein würde sich von der Stadt wünschen, dass man an den Zugängen zur Allee darauf aufmerksam macht, wie mit Jungvögeln umzugehen ist.