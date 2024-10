Gruselige Gestalten, schaurige Spinnenweben und furchteinflößende Gebilde – unsere Leser haben sich bei ihrer Halloween-Deko teilweise ordentlich ins Zeug gelegt. Hier präsentieren wir euch die beeindruckendsten Fotos davon.

Einen besonders furchteinflößenden Kürbis hat Tanja Kreitner-Gajewski bei sich zuhause in Rimschweiler aufgestellt. Foto: Tanja Kreitner-Gajewski Ute Philipp-Kercher aus Zweibrücken hat sich ganz besondere Halloween-Pflanzen gebastelt. Foto: Ute Philipp-Kercher Nadine Theis aus Zweibrücken vermischt bei ihrer Halloween-Deko Horror mit Humor. Foto: Nadine Theis „Sie sind nicht gruselig, aber ein bisschen zum Schmunzeln“, sagt Ute Philipp-Kercher über manche Dekostücke an ihrem Haus in der Wolffstraße . Foto: Ute Philipp-Kercher Der Förderverein Rieschweiler-Mühlbach hat für seine Halloweenparty in der Pfaffenberghalle zwei gruselige Pförtner gebaut und das Treppenhaus entsprechend dekoriert. Foto: Janina Graziano Dieser gruselige Geselle beobachtet das Geschehen auf der Höhenstraße in Käshofen von Arno Di Libertos Balkon aus ganz genau. Foto: Arno Di Liberto Tanja Kreitner-Gajewski hat ihre Wohnzimmerfenster in Rimschweiler schaurig gestaltet. Das diesige Wetter draußen spielt ihr für die richtige Halloween-Stimmung dabei in die Karten. Foto: Tanja Kreitner-Gajewski Schaurig-schön und mit viel Liebe zum Detail zeigt sich die Hofeinfahrt von Egbert Stocker in der Auguste-Schmidt-Straße in Bubenhausen. Foto: Egbert Stocker Man könnte meinen, auch die Natur ist in Halloween-Stimmung. Dieser Schnappschuss von einem Totenkopfschwärmer stammt von Monika Stock aus Zweibrücken. Seinen Namen hat der Falter von seiner charakteristischen Totenkopfzeichnung in Schwarz- und Gelbtönen. Foto: Monika Stock Foto 1 von 9

Unter allen Einsendungen haben wir RHEINPFALZ-Tassen im Dubbeglas-Optik verlost. Die Gewinner sind Arno Di Liberto, Tatjana Kreitner-Gajewski, Egbert Stocker, Janina Graziano, Nadine Theis, Monika Stock und Ute Philipp-Kercher. Sie können ihre Tasse in der RHEINPFALZ-Redaktion in der Rosenstraße 1-3 in Zweibrücken abholen.