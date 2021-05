Vor einem Jahr startete an der Zweibrücker Hochschule die Forschung an künstlichem Darmgewebe. Ein Jahr später stehen die Forscher nur wenige Tage vor einem entscheidenden Experiment. Gelingt das, ist eine Theorie bewiesen.

Die Behälter aus Silizium sind winzig – etwa ein bis zwei Millimeter breit, einen halben Millimeter hoch und in der Länge variabel. In diesen Containern sollen sich Muskel- und Nervenzellen zu einem Gewebe verbinden, das genauso aufgebaut ist und genauso funktioniert wie natürliches Darmgewebe. Gefüllt werden die Behälter mit einem speziellen Gel, das den Zellen eine natürliche Körper-Umgebung bieten und sie mit Nährstoffen versorgen soll.

Angebracht werden in und an den Containern außerdem Mikrobauteile zum Erzeugen elektrischer und magnetischer Felder. Über diese Felder wollen die Forscher steuern, wohin und wie stark die Zellen wachsen. Doch wird das klappen? Der Antwort kommen die Wissenschaftler auf dem Kreuzberg immer näher. „Bis Ende März können wir wahrscheinlich sehen, ob das Konzept aufgeht. Wir scharren schon mit den Hufen und wollen die Ergebnisse sehen“, sagt die Dozentin Monika Saumer.

Können Felder Zellen beeinflussen?

Im Reagenzglas seien die Zellen bereits sehr schön in alle drei Richtungen gewachsen. In einem nächsten Schritt ziehen Teile davon in die Container um. Das sind aber noch einfache Behälter ohne die Mikrobauteile. Denn die Forscher wollen erst mal herausfinden, ob sich das Wachstum mit Magnetfeldern überhaupt steuern und beeinflussen lässt. Dazu werden die Container in ein Magnetfeld gestellt, dass außerhalb erzeugt wird, also nicht wie später vorgesehen im Container selbst.

„Wir müssen beweisen, dass die Zellen, die wir brauchen, beeinflussbar sind. Zum Beispiel in der Art des Wachstums, so dass Gewebe entsteht, das Darmgewebe nahekommt“, erklärt Saumer. Mit den Experimenten soll es in den nächsten Tagen losgehen.

Material für Kleinstbauteile stellt Hochschule selbst her

Parallel werden im Reinraum der Zweibrücker Hochschule die Container und die Mikrobauteile hergestellt. Etwa bis zur Jahresmitte sollen die Teile zusammengefügt werden. Auch das Material, aus denen die Kleinstbauteile für die Magnetfelder bestehen, stammt von der Hochschule. „Das Material ist das Ergebnis von anderen Projekten, und wir stellen es selbst her“, sagt Saumer.

Sind alle Bauteile am Container angebracht, versuchen die Forscher, das Wachstum der Zellen darin zu beeinflussen, indem sie an bestimmten Stellen die Felder abschalten und an anderen einschalten oder verstärken. Mit diesen Versuchen könnte es zum Jahresende losgehen.

Vision: Ersatzgewebe für den Menschen

Doch jetzt will das Team erst mal sehen, ob die Idee generell funktioniert und herausfinden, welche Art, Stärken und Frequenzen von Feldern dafür benötigt werden. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Elektrotechniker. „Sie können die magnetischen und elektrischen Felder simulieren. So können wir dann abschätzen, wie stark die Felder an bestimmten Stellen sein müssen“, berichtet Saumer.

Obwohl die Mitarbeiter wegen der Corona-Maßnahmen zeitweise nicht im Labor arbeiten durften und eine Ingenieursstelle coronabedingt erst später besetzt werden konnte, komme das Team gut voran. Start des auf drei Jahre ausgelegten Projektes war im April vergangenen Jahres. Beteiligt sind sieben Arbeitsgruppen – fünf in Zweibrücken und zwei in Kaiserslautern. Finanziert wird es unter anderem über die Carl-Zeiss-Stiftung, die sich mit einer Million Euro daran beteiligt. Die Hochschule steuert 150 000 Euro bei. Mit im Boot sind auch zwei Pharma-Unternehmen.

Denn sind die Experimente erfolgreich, könnten sich darauf aufbauend Forschungen für Arzneimittel anschließen. Mit dem künstlichen Gewebe könnte man beispielsweise testen, welche Medikamente oder Gifte die Darmwand passieren können. Auch der Einsatz als künstliches Ersatzgewebe sei denkbar. Hier nennt Saumer das Kurzdarmsyndrom, bei dem Kindern ein Stück Darmgewebe fehlt. „Unsere Vision ist, gezielt Ersatzgewebe für solche Fälle herzustellen. Davon sind wir aber noch mindestens zehn Jahre entfernt“, schätzt Saumer.