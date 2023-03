Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gemalt hat die Saarländerin Susanne Nobis „eigentlich schon immer“, wie sie sagt, doch zunächst schlug sie einen anderen Weg ein. Am Samstag um 12 Uhr eröffnet sie ihre erste eigene Galerie in Blieskastel – La Galerie Rikiki. Es gibt etwas, das in keinem ihrer Kunstwerke fehlt.

Bisher waren ihre Bilder nur auf der Internetseite Kunst-Online und ihrer eigenen Website zu finden, jetzt geht Susanne Nobis auch in die reale Welt: La Galerie Rikiki eröffnet am Samstag,