Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was ist wichtig an künstlerischem Schaffen? Einzigartigkeit, Aussagekraft und Wandelbarkeit sind drei Schlüsselkriterien. Gernot Waldners Werk vereint sie. Am Mittwoch wird der Künstler aus Homburg 80 Jahre alt – und hat Zweibrückens Gesicht nachhaltig geprägt.

Es gibt wohl keinen Zweibrücker, dem nicht schon mindestens ein Werk von Gernot Waldner begegnet ist. Sofern er oder sie mit offenen Augen durch die Herzogstadt gelaufen ist. Und, was