Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine breite künstlerische Palette zeigt aktuell die Homburger Galerie Beck mit sieben Einzelausstellungen in ihren Räumen in Schwarzenacker am Römermuseum.

Der Australier David Keany (69), aktueller Artist in Residence, arbeitet hauptsächlich auf Papier. Und bindet Elemente der chinesischen Kalligrafie ein. So entstehen fesselnde Momente, die dynamische