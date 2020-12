Am Donnerstagmittag, 10. Dezember, hat ein Autofahrer gegen 17 Uhr auf der A 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken einen Kühlschrank von seinem Anhänger verloren. Etwa 200 Meter hinter dem Autobahnkreuz Saarbrücken krachte der Kühlschrank in die Front des nachfolgenden Wagens. Dieser wurde schwer demoliert. Sein Fahrer erlitt Verletzungen; unter anderem, weil die Airbags ausgelöst hatten. Weil sich die Autobahn in ein Trümmerfeld von mehreren Hundert Metern verwandelt hatte, musste sie in Richtung Zweibrücken für die Räumungsarbeiten fast vier Stunden lang gesperrt werden. Mehrere Autos konnten nicht mehr losfahren, weil sich ihre Batterien im langen Stau entleert hatten.