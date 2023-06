Von Frank Bredel

Am Dienstag gegen 16.15 Uhr brannte es in einer Wohnung im Saarbrücker Stadtteil Burbach. Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr löschten das Feuer im Erdgeschoss eines Hauses in der Margarethenstraße, deren Ursache ein Küchenbrand war. Menschen waren nicht in Gefahr, die Wohnungsbesitzer waren nicht zu Hause. Über die Brandursache gibt es keine Erkenntnisse, die Wohnung wurde schwer beschädigt, das Haus anschließend belüftet.