In Como scheint bei 16 Grad die Sonne, in Zweibrücken ist es sieben Grad kälter, es regnet und stürmt. Pech für Angelo Tozzo und Sonia Bellanca, Glück für die Zweibrücker: Letztere haben so vier Tage lang die Möglichkeit, Salami- und Käsespezialitäten aus der Lombardei zu kaufen.

Bei kräftigen Windböen, die den Regen bis unters Pavillondach peitschten, räumt das Paar aus Como am Comer See am Donnerstag, 7. April, seinen Stand auf dem Alexanderplatz ein, neben weiteren Händlern aus Italien. Am Mittwoch sind Tozzo und Bellanca angekommen, bis Sonntag wohnen sie in einer Zweibrücker Ferienwohnung – und wollen bis Sonntagabend noch einiges an Wurst und Käse verkaufen. „Was sollen wir machen, das Wetter ist halt, wie es ist“, meinte Angelo Tozzo achselzuckend, und Sonia Bellanca lacht: „Das wird besser, wir sind optimistisch!“

Die Verständigung klappt ganz gut

Mit ein bisschen Deutsch, ein bisschen Italienisch und ein bisschen Englisch klappt die Verständigung ganz gut. Eine erste Kundin im dicken Anorak mit Kapuze ist auch schon da, interessiert sich für Büffelparmesan und Salam Casalin, hausgemachte Salami, aus der 550 Kilometer entfernten Lombardei. Tozzo und Bellanca stellen die Spezialitäten nicht selbst her, wie sie erklären, sondern kaufen sie in ihrer Heimat ein und verkaufen sie dann an ihrem Stand weiter.

Das Paar ist bereits zum zweiten Mal in Zweibrücken. 2019 waren die beiden schon mal da, als Händler des italienischen Marktes. Dann kam Corona, die Märkte fielen aus. „Uns hat es aber damals gut gefallen hier, und das Wetter war auch besser“, erinnert sich Bellanca. Angelo Tozzo reckt den Daumen hoch, „das wird schon noch“, signalisiert diese Geste.

Italienischer Markt

Noch bis Sonntag bieten Händler aus Italien ihre Waren auf dem Alexanderplatz an. Die Standbetreiber kommen aus verschiedenen italienischen Regionen.