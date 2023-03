Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Leicht fiel es ihm nicht. Doch nach einiger Überzeugungsarbeit zog am Dienstag ein 36-Jähriger seine Berufung vor dem Zweibrücker Landgericht zurück. Der Mann wurde im Juli 2017 vom Amtsgericht unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und exhibitionistischer Handlungen verurteilt. Nun tritt das ein, was er mit der Berufung hatte verhindern wollen.

Der Mann saß am Dienstag wimmernd vor seinen Richtern. „Ich will nicht ins Gefängnis“, sagte er weinend. Im Juli 2017 wurde der 36-Jährige in erster Instanz zu