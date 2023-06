„Auch wenn die Anwohner kämen und uns 300.000 Euro für die Straße böten, könnten sie sie jetzt nicht mehr kaufen“, sagt Aziz Sevindik, der Bruder des Käufers der privaten Siebenpfeifferstraße in Zweibrücken. Die Sevindiks hatten die Privatstraße im Juni 2022 bei einer Auktion im Kölner Hilton-Hotel ersteigert. Später gingen die betroffenen Anwohner nicht auf ein Schreiben der Brüder ein, die ihnen das private Straßenstück zum Abkaufen angeboten hatten. Am Dienstag kündigten die Sevindiks nun öffentlich an, die Straße demnächst „auf einer Zufahrtsseite komplett und auf der anderen Seite eine Spur“ abzusperren. Somit könnten die Anlieger immerhin weiterhin ihre Grundstücke erreichen. Die Brüder fühlen von Medien und Behörden ungerecht behandelt. Daher wollten sie das private Straßenstück nun quadratmeterweise an eine Gemeinschaft aus Bekannten verkaufen, die jeweils 1000 bis 2000 Euro pro Quadratmeter zu bezahlen bereit seien. So könnten bis zu einer Million Euro zusammenkommen, die die Sevindiks anschließend an türkische Erdbebenopfer und krebskranke Kinder spenden würden.