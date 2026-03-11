Jutta Walter zeigt unter dem Titel „Das Leben von Coco Chanel“ im Mannlich-Haus neue Bilder, Alex Simon unter dem Motto „Schatzi“.

„Ihre Klassik gefällt mir so gut, vor allem das kleine Schwarze“, schwärmt Jutta Walter von Coco Chanel, die sie zu ihrer neuen Bilderserie inspiriert hat. „Sie kam von ganz unten und hat es nach ganz oben geschafft, das bewundere ich.“

Nachdem Coco Chanel ihren Wunsch, Sängerin und speziell Opernsängerin zu werden, nicht realisieren konnte, arbeitete sie im Geschäft ihrer Tante, einer Hutmacherin. Und das brachte sie auf die Idee: „Da geht doch noch mehr.“ Und sie begann, Kleider zu entwerfen. Der Rest ist Geschichte, Coco Chanel wurde nicht nur eine der bedeutendsten Modeschöpferinnen, sondern auch eine erfolgreiche Unternehmerin.

Vernissage mit Modenschau

Jutta Walter, die Kunst und Mode studiert hat, hat auch Entwürfe zu den Kleidern auf ihren Bildern gemacht, die Models bei der Vernissage am Samstag in einer Modenschau mit einem Tanz von Christa Witte präsentiert haben.

Die Künstlerin und Galeristin des Mannlich-Hauses ist jedoch nicht nur von den Modeschöpfungen von Chanel fasziniert, sondern auch von ihrer Persönlichkeit. „Sie hat so eine Geste gehabt. Und diese Geste hinzubekommen, war nicht einfach“, erzählt Walter über Coco Chanel, die eigentlich Gabriele hieß, aber immer den Kosenamen verwendete, mit dem ihr Vater sie rief. „Ich liebe Coco Chanel, seit ich auf der Modeschule war.“

Mit Nonchalance

In zehn Bildern beleuchtet Jutta Walter Facetten von Chanel. Mehrere der zehn Arbeiten zeigen Coco Chanel mit Zigarette, in einer unnachahmlich souverän-lässigen Nonchalance. „Sie war ja eine starke Raucherin“, sagt Jutta Simon. „Aber sie ist 89 Jahre alt geworden damit.“ Für Chanel war die Zigarette wohl zu ihrer Zeit ein Symbol der Emanzipation, Jutta Walter präsentiert sie auf einem ihrer Bilder mit einem selbstbewussten, fast trotzigen Blick, dazu trägt sie ein hochgeschlossenes, dunkel-bordeauxrotes, dezent glitzerndes Paillettenkleid mit Knöpfen und einen „braven“ weißen Kragen, der in einem krassen Widerspruch zu ihrem herausfordernden Blick steht.

Ein anderes Bild zeigt Coco Chanel in einem figurbetonten hellen Abendkleid und Kopfschmuck neben ihrem legendären Parfum Chanel Nr. 5, das seit vielen Jahren zum Klassiker geworden ist – eine Hommage auch an die erfolgreiche Unternehmerin Coco Chanel, die sich damit auch in der Kosmetikwelt ein berufliches Standbein schuf.

Schemenhafte Entwürfe

In einem anderen Bild setzt sich Jutta Walter mit dem kreativen Schöpfungsprozess auseinander. Eine nachdenkliche Coco Chanel stützt ihren Kopf in die Hand, im Hintergrund sind Kostümentwürfe zu sehen, die sich schemenhaft verlieren – Bilder, die zeigen sollen, wie die Entwürfe im Kopf ihrer Schöpferin Gestalt annehmen. Ein weiteres Bild zeigt Coco Chanel in einem sehr eleganten Kostüm mit kleinem Hut vor nebulösen Figuren, die wohl die noch nicht völlig „ausgegorenen“ Ideen der Modeschöpferin symbolisieren sollen.

Der in Saargemünd geborene Chemieprofessor Alex Simon, der zwar schon als Kind mit dem Zeichnen angefangen, sich aber erst nach seinem Studium mit etwa 30 Jahren intensiv mit Kunst beschäftigt hat, versteht seine Ausstellung „Schatzi“ als Hommage an all die Frauen, die nicht so berühmt geworden sind wie Coco Chanel, aber auch ihren Weg gegangen sind.

Ballroom-Kultur

Über einer seiner Arbeiten hängt tatsächlich das Schild „Le Schatzi – Club – Art – Music,“ das sogleich die unbeschwerte Atmosphäre eines Popclubs mit seiner Ballroom-Kultur heraufbeschwört. Mit dieser Ausstellung sieht der lothringische Künstler sich auch persönlich an einem Wendepunkt in seinem Schaffen. „Bisher habe ich sehr viel Malerei und Installationen gemacht, vielleicht sollte ich jetzt andere Kunstformen probieren.“

Ein solches Übergangswerk ist sein Triptychon „Sade Life“, das Malerei im Stil einer Installation kombiniert. Zwischen den Augen eines nach den weichen Konturen zu schließen weiblichen Gesichtes sowie an beiden Seiten des Kopfes sind Bilder in Acryl auf Aluminiumplatten angeordnet, auffallend ist der silberfarbene Hintergrund, der die Frau wie in einer eisig glitzernden Kälte gefangen wirken lässt. Wie Gedankensplitter durchziehen weiße Farbbahnen und -strahlen mit gelegentlichen roten Einsprengseln das Bild, sie erinnern an die Gedanken, die sich hinter der Stirn dieser Frau wohl in ihrem Kopf abspielen.

Lichtreflexe im Faltenwurf

Sogleich ins Auge fällt auch die durch ihre kraftvolle Dynamik faszinierende Arbeit „Eastern Girl Escaping the Walk Lane in Such a Lovely Grace“. Vor einem tiefroten Hintergrund in farbigen Nuancen, die spontan an die Lichtreflexe im Faltenwurf eines tiefroten Bühnenvorhangs denken lassen, tritt schemenhaft skizziert eine zierliche weiße Gestalt in einer fast tänzerisch anmutenden Haltung und Bewegungsgeste hervor, die in einem komplexen Beziehungsgeflecht zu anderen, nur in wenigen kraftvollen schwarzen Strichen angedeuteten Figuren steht.

Info

Jutta Walter: „Das Leben von Coco Chanel“ , Gemälde, Alex Simon: „Schatzi“, Gemälde, Zweibrücken, Galerie im Mannlich-Haus, Herzogstraße 8, bis einschließlich 28. März, geöffnet Samstag 15-18 Uhr.