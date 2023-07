Bei den Jugend-Europameisterschaften der Schwimmer im serbischen Belgrad, die noch bis Sonntag dauern, hatten die beiden Zweibrücker Michael Raje und Lukas Fritzke schon einige Einsätze für die deutsche Mannschaft. Zu Medaillen, wie im Vorjahr bei Raje, reichte es bisher aber noch nicht.

Michael Raje schwamm am ersten Tag zweimal in der Freistilstaffel über 4x100-Meter. Im Vorlauf war er Startschwimmer und schlug nach 51,36 Sekunden an, im Finale war er als Schlussschwimmer in 50,40 Sekunden im Ziel. Für das deutsche Team bedeuteten 3:21,42 Minuten Platz sechs hinter den siegreichen Italienern (3:17,87) sowie Frankreich und Litauen. Lukas Fritzke, der in Saarbrücken im Internat lebt und trainiert, schaffte es über 200 Meter Freistil in 1:50,54 Minute ins Halbfinale, wo er das Finale der besten Acht (1:50,77) knapp verpasste. Sein Teamkollege Jarno Bäschnitt gewann dort Bronze.

Über 1500 Meter Freistil tags darauf hatte Bundestrainer Hannes Vitense Fritzke nicht aufgeboten. Raje schwamm am Mittwoch noch im Vorlauf der Mixed-Staffel über 4x100 Meter und übergab nach 50,84 Sekunden an Teamkollegin Jette Lenz. Im Finale wurden die Deutschen ohne ihn Vierter. Über 50 Meter Freistil verpasste der Mittelbacher am dritten JEM-Tag in 23,68 Sekunden auf Platz 29 das Halbfinale klar.