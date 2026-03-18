Seit Jahren herrscht Stillstand um die frühere Schuhfabrik Dorndorf. Jetzt ist ein Vertreter der Gebäudebesitzer nach Zweibrücken gekommen. Es könnte sich etwas tun.

Auf einer der am stärksten befahrenen Kreuzungen von Pirmasens wird es über Sommer eine Großbaustelle geben. Am Landauer Tor ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Im Bliestal herrscht reger Flugverkehr. Etliche Storchenpaare sind dabei, ihre Nester zu bauen. Einige brüten schon. Immer mehr der Rotschnäbel bleiben im Winter hier.

Seit 2024 läuft das Modell „Berufsorientierungszeit“ im Land. Wie jungen Menschen damit geholfen wird, an wen es sich richtet – und warum es im August nicht auslaufen darf.

Seit zehn Monaten steht im Zweibrücker Bürgerbüro ein Passfotoautomat. Mehr als die Hälfte der Kunden nutzt ihn bereits. Das hat aber auch Nebenwirkungen.

Rebekka Hensel und Eric Linzmann haben schon vor langer Zeit Ja zueinander gesagt. Jetzt wollen sie ihre Liebe besiegeln, unter anderem bei einer Aktion im Rosengarten.

Mit dem Sportwissenschaftler und Ernährungscoach Ralf Ohrmann hat die Hauensteiner Wasgau-Ölmühle einen weiteren Markenbotschafter.

Viele Zweibrücker wohnen in schlecht gedämmten Häusern und heizen mit Gas oder Öl. Das soll sich ändern. Wie das gelingen kann, hat eine Firma aus Freiburg untersucht.

Um einen skurrilen Fall ist es am Dienstag vor dem Amtsgericht Pirmasens gegfangen. Im Raum standen eine angebliche Eheschließung im Internet und gefälschte Ausweise.

Zerstört, abgerissen, wiederaufgebaut: Wie ein Zweibrücker Wahrzeichen zur modernen Schule wurde – und doch nicht mehr dasselbe blieb.

Die Austrittswelle aus Pirmasenser Kirchen setzt sich auf hohem Niveau fort. Die Kirchen wissen nicht mehr, was sie mit ihren vielen Immobilien machen sollen.

Wiesbach will am Sportplatz Container als Treffpunkt aufstellen. Dafür braucht es erst einen Bebauungsplan. Die Planung läuft, doch der Ärger über Auflagen bleibt.

Fast unbemerkt ist in der Mitte der Stadt Dahn ein attraktiver Platz entstanden. Der könnte besonders im Sommer, bei heißen Temperaturen, zum Lieblingsplätzchen werden.

In Reifenberg gilt nun auf den Nebenstraßen: 30 Kilometer pro Stunde als maximale Geschwindigkeit. Warum sich Autofahrer generell und gerade jetzt daran halten sollten.