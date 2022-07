Der Imbisskette World Food Trip drohte die Insolvenz. Dann übernahmen die bisherigen Angestellten Laura Peccheneda und Denis Klass das Ruder. Daher geht es mit den Speise-Bauwagen weiter. Auch in Zweibrücken.

Längst haben sich die drei Bauwagen in der Zweibrücker Rosengartenstraße, am Homburger Eden-Kino und in Saarbrücken eine feste Stammkundschaft für gesundes, veganes Fast Food erarbeitet. Als das in Blieskastel gegründete Unternehmen zum Jahreswechsel in finanzielle Schieflage geriet, musste es mithilfe eines Sanierungsberaters vor dem Aus gerettet werden – und mit finanzieller Unterstützung der Saarbrücker Unternehmerfamilie Holzer als stillem Mehrheitsgesellschafter. „In dieser Phase hat uns der Investor gefragt, ob wir die Geschäftsführung als Nachfolger des Firmengründers übernehmen möchten“, erzählt Denis Klass im Sommercafé. Zusammen mit seiner Saarbrücker Lebensgefährtin Laura Peccheneda hat er den Sprung in die Verantwortung gewagt.

Klass ist gebürtiger Zweibrücker, hat am Helmholtz sein Abitur gemacht. „Wir sind ja beide schon seit vier Jahren im Betrieb“, erzählt Laura Peccheneda: „Hier haben wir beide unsere Ausbildung zu Veranstaltungskaufleuten durchlaufen.“ Veranstaltungen? Von Anfang an ist World Food Trip mit seinem Imbisswagen auch bei Festen präsent – so wie demnächst beim Zweibrücker Stadtfest und auf dem saarländischen Musikfestival Rocco del Schlacko. „Bei World Food Trip waren wir in den letzten drei Jahren im Büro und an allen Außenstandorten tätig. Wir kennen die Materie“, berichtet Denis Klass, der für August die Eröffnung eines vierten Food-Trucks in Aussicht stellt. Auf dem St. Ingberter Marktplatz, direkt vor der Stadthalle.

„Jetzt läuft es wieder gut“

Nach der Krise Ende 2021 kam das neue Führungsduo nicht umhin, „vieles zu verändern und umzustrukturieren“, erklärt Peccheneda. „Jetzt läuft es wieder gut. Insolvenz und finanzielle Nöte stehen nicht mehr mehr im Raum.“

Zu den Veränderungen gehört, dass der bisherige Firmensitz nebst Restaurant in der Blieskasteler Bahnhofstraße aufgegeben wurde. Auch die Gaststätte am St. Johanner Markt in Saarbrücken musste geschlossen werden. Und von der eigenen Küche hat sich World Food Trip getrennt. „Ab sofort lassen wir die Ware nach unseren Rezeptvorgaben bei einem Partnerbetrieb in Tholey produzieren“, erklärt Denis Klass: „Dort holen wir die Lebensmittel jeden Morgen frisch ab und liefern sie an die Food-Trucks aus.“ In den Verkaufswagen bekommen die veganen Wraps, Bowls und Burger dann ihren letzten Schliff – auf Grillplatten, in Öfen und Fritteusen. „Unser Brot beziehen wir von der Saarbrücker Bäckerei Brot & Sinne“, fügt Laura Peccheneda hinzu.

Aktuell hat World Food Trip 33 Beschäftigte, die beim Verkauf in den Bauwagen eingesetzt werden. Sechs Mitarbeiter, die bis dato in der nun geschlossenen Küche in Blieskastel angestellt waren, mussten in eine Transfergesellschaft wechseln. „Von dort aus haben alle sechs inzwischen neue Jobs gefunden“, sagt Peccheneda.

Seit Montag hat World Food Trip eine neue Speisekarte. „Neuheiten sind unter anderem ein veganer Döner, ein Kebab-Wrap und ein neuer Italian Burger mit Tomatenpesto“, berichtet Denis Klass.