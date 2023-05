Fünf junge Leute, die am Sonntagabend an einem Tisch auf dem Kinderspielplatz in der Langentalstraße saßen und Alkohol tranken, erregten die Aufmerksamkeit von Passanten – vor allem, weil einer der jungen Männer mit einer Pistole herumfuchtelte. Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen überprüften zwei Funkstreifen die Zecher. Dabei fanden sie die Waffe, die sich als täuschend echt aussehende Softair-Pistole entpuppte. Ein 20-Jähriger aus der Gruppe, der die Pistole mitgebracht hatte, habe sie beim Eintreffen der Polizei noch schnell unter den Tisch gelegt. Die Beamten leiteten die Softair-Pistole an die Waffenbehörde weiter. Gegen den 20-Jährigen wurde wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Der Vorwurf laute auf „Führen einer Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit“, womit er sich eine Geldbuße in Höhe von bis zu 10.000 Euro eingebrockt haben könnte.