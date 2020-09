Bei einer Schlägerei am St. Wendeler Hauptbahnhof wurde in der Nacht auf Samstag, 12. September, ein 17-Jähriger aus der Gemeinde Mandelbachtal im Saarpfalz-Kreis verletzt. Während der körperlichen Auseinandersetzung unter mehreren Personen lag der junge Mann nach Polizeiangaben am Boden, als er Schmerzen im Oberschenkel verspürte. Er habe eine blutende Wunde erlitten. Es sei davon auszugehen, dass der 17-Jährige mit einem scharfkantigen Gegenstand verletzt wurde. Die Täter seien in die St. Wendeler Innenstadt geflüchtet. Der verletzte Jugendliche kam in ein Krankenhaus. Es läuft ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung.