[Aktualisiert 18.08 Uhr] Bei einem Unfall am Zweibrücker Fashion Outlet wurde ein junger Leichtkraftradfahrer am späten Donnerstagnachmittag lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei fuhr der junge Mann gegen 17.15 Uhr mit seinem Motorrad vom Kreisel am Outlet-Eingang in Richtung Großsteinhausen, als ein Anfang-60-jähriger Deutscher mit seinem Citroën Jumpy mit französischen Kennzeichen nach links in die Barriestraße einbiegen wollte, die zum Karthaus und den neuen Parkplätzen östlich des Outlets führt. Ersten Erkenntnisse zufolge war das Auto zum Unfallzeitpunkt weder zugelassen noch versichert. Die französischen Kennzeichen gehörten nicht zu dem Wagen.

Beim Linksabbiegen übersah der Autofahrer laut Polizei das Zweirad, und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Zweiradfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert werden. Der Anfang-60-Jährige blieb unverletzt. Ihm wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Anzeichen einer Alkohol- oder Drogenbeeinflussung konnten zunächst nicht festgestellt werden. Zur Erstellung eines Unfallgutachtens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, weshalb beide Fahrzeuge sichergestellt wurden. Der Sachschaden an den Unfallfahrzeugen beläuft sich auf 25.000 Euro – 10.000 Euro am Auto, 15.000 Euro am Motorrad. Die Ermittlungen dauern an. Die Straße zwischen Outletkreisel und der Abzweigung Richtung Autobahnauffahrt Walshausen und ins Tal nach Dietrichingen und Großsteinhausen war bis in den frühen Abend gesperrt.