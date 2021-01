Am Samstagabend um 21 Uhr wurde ein junger Mann dabei beobachtet, wie er in Ixheim in Begleitung eines weiteren Mannes auf den Parkplatz Ecke Lerchenstraße/Römerstraße lief und dabei eine Pistole in die Luft hielt. Die Polizei rückte mit einem Streifenwagen aus und traf auf dem Parkplatz einen 18- und einen 17-Jährigen an, die in einem Auto saßen. Bei der Befragung durch die Polizei gaben sie sich ahnungslos. Daraufhin durchsuchten die Polizisten den Wagen und fanden in der Mittelkonsole eine Softair-Pistole. Wie die Polizei mitteilte, wies die Pistole eine hohe Ähnlichkeit mit einer Waffe der Marke Glock auf. Die Pistole wurde sichergestellt. Die Ermittlungen ergaben, dass der 18-Jährige offenbar der Waffenbesitzer ist und zuvor mit der Pistole auf dem Sportplatz der Thomas-Mann-Schule in die Luft geschossen hatte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet, da er nicht im Besitz eines zum Führen der Pistole erforderlichen Waffenscheins ist. Da das Schießen in die Luft ebenfalls verboten ist, droht ihm jetzt ein Bußgeld.