Die Zweibrücker Jugendlichen haben durchaus Interesse, politische Themen mitzubestimmen, die sie direkt betreffen. Das sagte Vincent Möchel-Stieß am Donnerstag vorm Jugendhilfeausschuss. Der Stadtjugendpfleger berichtete von der ersten Zweibrücker Jugendkonferenz am 6. Mai im Helmholtz-Gymnasium. Fünf Jugendliche hatten dabei diskutiert, was aus ihrer Sicht in der Stadt verbessert oder angegangen werden müsste. Das Ergebnis: Laut Möchel-Stieß wollen die Jugendlichen an politischen Themen, die sie direkt betreffen, beteiligt werden. Abstraktes Politisches sei jedoch wenig interessant für die Jugendlichen. Als Beispiel für die Mitbestimmung der Jugendlichen nannte er die Themen Bike- und Skatepark. Sollte sich hier seitens der Lokalpolitik etwas tun, so wollen die Jugendlichen in die Gestaltungen einbezogen werden – immerhin seien sie auch Hauptnutzer der Anlagen. Weitere mögliche Ideen, die die Jugendlichen für die Stadt hatten, sind „Urban Gardening“ (also das Gärtnern inmitten der Stadt), ein Müllaufräumtag und regelmäßige Gesprächstermine mit Vertretern der Stadtspitze.