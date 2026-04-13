Mit der Pianistin Oksana Oposhnian am Klavier und der Violinistin Yun-Yun Chiang präsentieren die Dahner Sommerspiele am 19. April, zwei Musikerinnen.

Oksana Oposhnian stammt aus der Poltawa in der Ukraine und lebt in Saarbrücken. Ihr Klavierstudium begann sie an der Tschaikowski Nationalen Musikakademie in Kiew, 2020 kam sie nach Deutschland. Sie schloss 2025 ihr Bachelorstudium im Fach Klavier bei Thomas Duis an der Hochschule für Musik Saar in Saarbrücken ab und studiert nun dort weiter im Masterstudium. Sie ist Preisträgerin zahlreicher nationaler und internationaler Musikwettbewerbe.

Yun-Yen-Cheng stammt aus Taoyuan in Taiwan begann mit fünf Jahren Violine zu spielen und startete ihr Musikstudium 2014 am Mozarteum in Salzburg, anschließend begann sie ein Masterstudium an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Seit 2023 studiert sie bei Hans-Peter Hofmann an der Hochschule für Musik Saar.

Konzert im Bürgersaal

Sie war Mitglied in diversen Orchestern wie dem NDR Jugendsinfonieorchester und der Luxemburger Philharmonie, seit 2023 ist die Mitglied im Orchester des Saarländischen Staatstheater, wo sie in den zweiten Violinen spielt. Auch sie ist mit zahlreichen Preisen dekoriert, so gewann sie 2024, den Saarbrücker Walter-Gieseking-Wettbewerb. Die Kammermusikprofessorin von Oksana Oposhnian und Yun-Yun-Cheng an der Saarbrücker Musikhochschule ist Tatevik Mokatsian.

Die jungen Musikerinnen (sie sind unter 30) spielen am Sonntag, 19. April, 17 Uhr, im Bürgersaal in Dahn, Schulstraße 29 Werke von Mozart, Debussy, dem Belgier Eugène Ysaye (1858-1931), dem Franzosen Jules Massenet (1842-1912) und dem Norweger Edvard Grieg (1843-1907). Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.