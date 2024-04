Der Polizei wurde am Samstag gegen 11.45 Uhr von einem Anwohner gemeldet, dass auf dem Spielplatz Pasteurstraße zwei kiffende Männer säßen. Vor Ort trafen die Beamten zwei 19-Jährige an, die tatsächlich Cannabis geraucht hatten: Nach einer Belehrung gaben die beiden die Tat zu. Der Konsum von Cannabis auf Spielplätzen ist nach wie vor verboten, Spielplätze sind per Gesetz Konsumverbotszonen. Gegen die beiden jungen Männer wurden je ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, so die Polizei.