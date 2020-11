Wie die Polizei erst am 11. November mitteilte, wurde bereits am Freitag, 6. November, ein 13-Jähriger im Homburger Stadtpark von einem freilaufenden Hund gebissen. Bei der Attacke gegen 17 Uhr sei der Junge aus Homburg leicht verletzt worden. Laut Polizei könnte es sich bei dem braun-weißen Hund um einen Staffordshire-Terrier gehandelt haben. Der Hund trug einen sogenannten „Hundepullover“. Zeugen des Vorfalls beziehungsweise der Hundehalter werden gebeten, sich bei der Polizei in Homburg unter Telefon 06841/1060 zu melden.