Am Dienstag, 13. April, etwa 16 Uhr, ist die 17-jährige Denise Barth aus dem saarländischen Blieskastel (Saarpfalz-Kreis) aus ihrem häuslichen Umfeld verschwunden. Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung ausgelöst, weil Denise Barths aktueller Aufenthaltsort unbekannt sei. Man könne nicht ausschließen, dass die Jugendliche sich in einer gesundheitlichen Notlage befindet oder ihr ein Leid zugestoßen ist. Denise Barth ist etwa 1,58 Meter groß, schlank und etwa 40 Kilogramm schwer. Sie wirkt deutlich jünger als 17, hat Sommersprossen im Gesicht und langes, glattes, dunkles Haar. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Homburg unter der Telefonnummer 06841/1060 oder an jede andere Polizeidienststelle.