Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kultur zu Hause: Julian Coles ist Sänger. Er war es bei Me In A Million, leider nur kurz bei The Voice of Germany und aktuell ist er das bei Mayfever. Diese Gruppe baut der Zweibrücker derzeit im Stillen auf. Still geht es während Corona auch in seiner privaten Musikauswahl zu.

„Ich bin ganz ehrlich. Hören tu ich fast nichts, momentan. Ich habe zum ersten Mal in meinen Leben eine relativ musikfreie Zeit. Aber nur, weil mir im Moment nach Musik nicht ist. Als die